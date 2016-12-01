¤ ЦНАПи Рівненщини вдосконалюються Цьогоріч в усіх ЦНАПах Рівненщини запровадять електронний документообіг. Тож фахівці вдосконалюють свої знання з автоматизації. =>>>= ¤ Безробітні Рівненщини можуть стати в «електронну чергу» Служба зайнятості запустила «електронну» реєстрацію для безробітних. З січня 2017 року Державна служба зайнятості запустила в роботу сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України. =>>>=

¤ Чотири мешканці Рівненщини отримали державні нагороди до Дня Соборності З нагоди Дня Соборності України Президент України Петро Порошенко відзначив жителів Рівненщини державними нагородами. =>>>=

¤ Коли маршрутка «буде» за 5 гривень? Ситуація в нашому житті нагадує казку, де, чим далі розвивається сюжет, тим страшніше стає. Не встигли ще громадяни звикнути до нових тарифів на комунальні послуги, як потрібно вже більше платити ЄСВ (єдиний соціальний внесок з мінімалки у 3200 гривень). А ще – збільшення акцизів на лікеро-горілчані вироби (в нашій країні це продукт якщо не №1, то вже точно №2). Але і це не все. На тижні стало зрозуміло – буде зростати вартість проїзду в маршрутках та автобусах. =>>>= ¤ Надійшли гроші для підтримки малозабезпечених На Рівненщину з держбюджету надійшли кошти для посилення соціального захисту та підтримки малозабезпечених. =>>>=

¤ Коли підприємцям на загальній системі оподаткування подавати звіт по ЄСВ В ДПІ у м.Рівному повідомляють, що відповідно до п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 435), фізичні особи - підприємці, у тому числі фізособи - підприємці платники єдиного податку, без використання праці найманих працівників, формують та подають звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. =>>>= ¤ Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: що змінилось у 2017 Єдиний внесок для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (в поточному році така сума становить 704 грн.). =>>>=

¤ Порядок зняття з обліку підприємців В ДПІ у м.Рівному повідомляють, що порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця регулюється Законом України від 15.05.2003 №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі Закон №755-ІV). Так, статтею 18 Закону №755-ІV визначено, що фізичним особам підприємцям, які виявили бажання припинити підприємницьку діяльність, необхідно звернутись до Державного реєстратора з відповідною заявою. =>>>= ¤ Хто в цьому зобов’язаний подавати декларацію про майновий стан і доходи В ДПІ у м.Рівному повідомляють, що з 1 січня 2017 року розпочалась кампанія декларування майнового стану і доходів, одержаних громадянами у 2016 році. =>>>=

¤ На Рівненщині нагородили переможців спортивних конкурсів Протягом 2016 року Млинівщина брала участь у багатьох спортивно-масових заходах і фестивалях, які організовували комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та Відділення НОК України в Рівненській області. =>>>= ¤ Футболісти НК «Верес» вирушили на перший збір «Верес» розпочинає перший навчально-тренувальний збір в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату. 20 січня зранку частина гравців та тренерського штабу вирушила з Рівного на Львівщину, до селища Східниця (решта приєднаються по дорозі або вже безпосередньо у Східниці). Там футболісти працюватимуть, насамперед, над загальнофізичною підготовкою. Крім того, тренерський штаб має намір переглянути потенційних новачків. =>>>=

¤ Млинівщину відзначили за спортивні досягнення Щорічно протягом осені і початку зими на Рівненщині комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради спільно з Відділенням НОК України в Рівненській області проводять конкурс, який носить назву «Олімпійський куточок». =>>>= ¤ Вихованці ДЮСШ «Верес» стартували з поразок Жодного очка у стартових чотирьох матчах Відкритої зимової першості Рівного з футболу пам’яті Володимира Шморгуна не набрали вихованці ДЮСШ «Верес». =>>>=

¤ Рівнянки вдома переграли гостей із Херсона Рівненські баскетболістки з команди «Сузір’я-ОСДЮСШОР» 23 січня на своєму домашньому майданчику переграли херсонську команду «ХДУ-Таврійська зірка». До перерви суперники кілька разів обмінювались перевагою в рахунку, втім, після другої чверті рівнянки уже переважали на десять очок. =>>>= ¤ Рівненський спідвеїст знову переміг в Аргентині Рівненський гонщик Станіслав Мельничук продовжує свої вдалі виступи на Відкритому Чемпіонаті Аргентини зі спідвею. =>>>=

¤ Депутат переховував тіло робітника, який загинув на будмайданчику 24 січня, на брифінгу начальник ГУ НП у Рівненській області Олександр Панасюк розповів про хід розслідування справи у смерті 35-річного мешканця села Гориньграда Андрія Артвінського, який ще на початку грудня впав із новобудови у Рівному та загинув. Правоохоронці підозрюють у причетності до приховування тіла чоловіка депутата Рівненської міської ради Олександра Бабата, на будові якого той працював. =>>>= ¤ Прокуратура через суд зобов’язала повернути державі понад 240 га землі вартістю 2,5 млн грн Господарський суд Рівненської області визнав обґрунтованими доводи прокуратури Рівненської області та задоволив її позовні вимоги про розірвання між владою та одним із ТОВ договору оренди земельної ділянки вартістю 2,5 млн грн і повернення її державі. =>>>=

¤ В Управлінні поліції охорони Рівненщини почала діяти поліцейська комісія Відбулось перше засідання поліцейської комісії в Управлінні поліції охорони в Рівненській області, яка найближчим часом розпочне свою роботу з відбору кандидатів на службу в поліції. =>>>= ¤ Судитимуть лісничого, за незаконну вирубку лісу на суму 250 тис грн Сарненською місцевою прокуратурою Рівненської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно лісничого одного із державних підприємств, через службову недбалість якого допущено незаконну порубку дерев. =>>>=

¤ Бухгалтер привласнила чужі гроші Бухгалтера одного із державних коледжів Рівного звинувачують у привласненні та розтраті премій вчителів. Про це повідомляє агенція новин «Рівне Інформаційне» з посиланням на прес-службу Рівненської місцевої прокуратури. =>>>= ¤ За вчинення розбою - 8 років Демидівський районний суд підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури та, розглянувши обвинувальний акт стосовно трьох жителів Рівненської області, двоє з яких - неповнолітні, визнав їх винними у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб). =>>>=

¤ Пожежна небезпека пічного опалення та правила пожежної безпеки при використанні його у побуті Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення досить поширена причина виникнення пожеж, особливо в холодну пору року. =>>>=

¤ Невигадана історія Загадка однієї любові... Хочу повідати історію почуттів одного свого знайомого. Дивні якісь були у нього почуття, ніби і щирий, і розумний, і сміливий, і знаючий, і великих вершин добився у своєму житті, а от справжньої любові так і не спізнав. Чомусь кохання не принесло йому справжнього щастя. =>>>= ¤ Снігурка для тата Їду потягом із Харкова до столиці. В купе наче на підбір - народ весь балакучий, за словом в кишеню не полізе. Той анекдот розкаже, інший - цікаву життєву історію, хтось поскаржиться на нелегке життя-буття, і на душі стає легше. =>>>=

¤ Невідоме про відомого, або секрети Леонардо да Вінчі Леонардо да Вінчі народився 15 квітня 1452 року в селищі Анкіано поблизу Вінчі, укріпленої фортеці за 30 км від Флоренції. Дід і прадід Леонардо були дуже заможними людьми, мали свої землі. Батьками митця були 25-річний нотаріус П’єро і його кохана, селянка Катерина. Перші роки життя Леонардо провів разом з матір’ю. Його батько незабаром одружувався з багатою і знатною дівчиною, але цей шлюб виявився бездітним, і П’єро забрав свого трирічного сина на виховання. Розлучений з матір’ю Леонардо все життя намагався відтворити її образ в своїх шедеврах. =>>>=

¤ Корисні відходи, які варто запасати взимку Городники, які практикують органічне землеробство на своїх дачних ділянках, знають не з чуток, яка величезна кількість органіки потрібна в сезон. Тому в них ніщо не пропадає даремно: гнилі деревинки спалюються для одержання попелу, друзки і дрібні гілки відправляються в малинники в якості мульчі, кухонні відходи йдуть у компостну купу тощо. =>>>= ¤ Готуйте насіння взимку На календарі - кінець січня, але вже час зайнялися підготовкою до весни. Ми пропонуємо декілька порад городникам, щодо підготовки насіння та ґрунту до посіву. =>>>=