| § Ракурс подій
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Черги у дитсадки зменшились
Рівненська область є однією з лідерів серед народжуваності в Україні. А тому створення додаткових місць в дитячих садках області стало одним із пріоритетних завдань голови Рівненської облдержадміністрації Олексія Муляренка.
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На Рівненщині «декомунізували» понад 400 вулиць
Український інститут національної пам’яті оприлюднив результати реформи декомунізації
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Чому рівненські комунальники заговорили про львівське сміття?
Львівські відходи на рівненське сміттєзвалище до недавна возили фурами. Ще одним підтвердженням цього є реакція рівненських комунальників на інформацію про це. Замість того, щоб вирішити проблему та припинити завезення чужого сміття — начальник “КАТП-1728” озвучує в новинах на одному з місцевих телеканалів відвертий наклеп і гучні безпідставні звинувачення, каже депутат Рівненської міськради Святослав Євтушенко.
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На «теплі» кредити у 2017 році жителям Рівненщини виділили 4 мільйони гривень
Мешканцям Рівненщини і в 2017-му гаситимуть відсотки за «теплими» кредитами.
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Голів об’єднаних громад Рівненщини вчили як заманити інвестора
У Рівненській ОДА відбувся семінар для голів об’єднаних громад – як для новообраних, так і «старійшин».
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Філарет нагородив Олексія Муляренка Орденом Христа Спасителя
Архиєпископ Рівненський та Острозький Іларіон вручив Орден Христа Спасителя голові Рівненської обласної державної адміністрації Олексію Муляренку.
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Сімнадцятий рік
Для всіх, хто більше-менш пам’ятає шкільний курс історії, словосполучення «сімнадцятий рік» не може не викликати неприємну асоціацію… Однак, спочатку все-таки про стан справ у році, що минає.
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Рівненські краєзнавці отримали доступ до закритої архівної інформації
24 грудня рівненські краєзнавці підсумували 2016 рік. Відбулося це під час конференції в актовій залі обласного краєзнавчого музею. Голова Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент Андрій Жив’юк презентував, серед іншого, щойно видану за кошти обласного бюджету шосту книгу тому «Реабілітовані історією. Рівненська область».
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Дійство для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
23 грудня на території Парку сімейного відпочинку Sky UP відбулося передноворічне святкове дійство для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях опікунів.
| § Ракурс політики
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Обласна рада – підсумки 2016 року
Рік, що минає, став для нашої обласної ради першим роком для нової «постреволюційної» депутатської каденції. Нові політичні сили прийшли до обласної ради. Наскільки, в реальності, змінилася ситуація в нашому обласному парламенті, ми вирішили дізнатися у депутата обласної ради, а в недалекому минулому, голови цієї ж ради Михайла Кириллова.
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Рівненський аеропорт:
затяжний період безгосподарності
Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Рівне” – одне із найперспективніших підприємств області. В той же час, станом на сьогодні це і проблемне питання, адже аеропорт має мільйонні борги перед державою, а його керівництво замість того аби вирішувати як їх виплатити, допускає фінансові зловживання на мільйонні суми.
| § Ракурс економiки
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Рівненських бізнесменів вчили працювати ефективніше
Рівненських бізнесменів навчали, як полегшити податковий тягар і збільшити інвестиції.
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Платниам єдиного податку
ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що відповідно до п.п. 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
| § Ракурс здоров'я
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На Рівненщині частину січневих пенсій 2017-го виплатять у грудні
Частину пенсій за січень 2017 року буде виплачено цьогоріч у грудні. Таке рішення було прийнято Урядом з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні наступного року.
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Школам Рівненщини передали майже тисячу комп’ютерів
899 комп’ютерів для шкіл Рівненщини надійшли до Рівненської області згідно наказу Міністерства освіти України
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На Рівненщині запрацює перший в Україні Центр лікування наслідків нейротравм
Міністерство охорони здоров’я погодило створення на Рівненщині Національного Центру лікування та реабілітації наслідків нейротравм
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Як усунути похмільний синдром
1.Среді медикаментозних засобів, які допомагають усунути характерні для похмілля неприємні відчуття в шлунку: но-шпа, лоперамід гідрохлорид, активоване вугілля або його більш активний аналог біле вугілля.
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Все, що потрібно знати про похмілля
Як уникнути, чим полегшити
Наслідки зайвого вживання алкогольних напоїв, напевно, відчувають майже всі люди, крім тих, хто є непитущим за переконанням. Адже алкоголь в наш час став невід’ємною частиною майже будь-якого свята, банкету, вечірки, зустрічі з друзями і т. д.
| § Ракурс спорту
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Дмитро КОЗЬБАН: «Мені комфортно працювати з Володимиром Мазяром»
Форвард рівненського «Вереса» Дмитро Козьбан в інтерв`ю порталу MatchDay.ua розповів про враження від літньо-осінньої частини сезону і порівняв свого екс-наставника Віталія Кварцяного із нинішнім - Володимиром Мазяром.
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Кращі спортсмени та тренери отримали нагороди
23 грудня в Дубенській райдержадміністрації відзначили кращих спортсменів, тренерів та футбольні команди району за підсумками 2016 року.
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Рівненщина - у спортивній першості
За підсумками п’ятих Спортивних ігор школярів України 2016 року, Рівненщина зайняла перше загальнокомандне місце у своїй групі.
| § Ракурс кримінальний
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Повернуто державі понад 800 га землі вартістю 26,3 млн грн
Апеляційну скаргу прокуратури Рівненської області 27.12.2016 судом задоволено та постановлено повернути державі в особі Рівненської обласної державної адміністрації понад 800 га землі загальною вартістю 26,3 млн грн.
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Про законність повернення навчальному закладу 95 га землі
За результатами розгляду судом апеляційної скарги прокуратури Рівненської області визнано недійсним договір користування земельною ділянкою вартістю 4,1 млн грн та її повернуто державі.
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Обласна рада відзначила трьох працівників новоствореного сервісного центру МВС
Сервісний центр МВС, який розмістився у торговому центрі «Метро», що на вулиці Макарова в Рівному, відтепер виконує функції МРЕВ.
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Завершено розслідування про викрадення майна іноземного журналіста
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом крадіжки майна громадянина США, вчиненої у великих розмірах (ч.4 ст. 185 КК України).
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У с.Рокитне вилучили 10 кг бурштину
На теренах Рівненської області тривають результативні рейди постійно діючої мобільної групи працівників правоохоронних органів з виявлення, розкриття, розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним видобутком, реалізацією та переміщенням бурштину-сирцю на території регіону.
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Новий очільник поліції Рівненщини взяв участь у відкритті сервісного центру МВС
27 грудня, у свій перший робочий день начальник ГУНП в Рівненській області Валерій Присяжнюк спільно з керівниками краю та представниками Міністерства внутрішніх справ України взяв участь у відкритті нового сервісного центру МВС, що на вулиці Макарова у Рівному.
| § Ракурс житейський
¤ Невигадана історія
Новорічна історія про любов
Якщо ти чекаєш дива, воно прийде. А якщо не чекаєш, то і не сподівайся, скільки не загадуй, — говорила Лілі бабуся в далекому дитинстві.
| § Ракурс мандрівника
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Історія новорічних свят
Наближення Нового року – це не просто переддень нових 12 місяців. Усе набагато складніше: це – ворота, які ведуть в нове, ні з чим незрівняне життя, сповнене тих самих чудес, в які ми вже й не віримо. Але ж у Новий рік можливо все, чи не так? Недарма народна мудрість каже: як зустрінеш його, так і проведеш. Новий Рік - одне із найзагадковіших свят, і не тільки тому, що його очікування й святкування пов’язане зі світом добрих казок і магії, але ще й тому, що в культурній загальнолюдській традиції - це, мабуть, єдина знаменна подія, що впродовж століть і щорічно відзначається людьми у всіх країнах і на всіх континентах. Найдавніша традиція зустрічі Нового року, як правило, пов’язана з розповсюдженим повір’ям: «як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш».
| § Ракурс добрих порад
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Найкращі методи боротьби з перегаром і неприємним диханням!
Попереду нас чекають новорічні урочистості і веселі свята, коли традиційно накривають щедрі столи, подають алкогольні напої. Але щедре застілля з вживанням спиртного може негативним чином позначитися на планах завтрашнього дня, коли належить зустріч з рідними людьми, похід в кіно, театр, навіть вихід на роботу або нараду з діловими партнерами. Неприємний «позаплановий» запах при Вашому диханні може позначитися на Вашій репутації, доставити Вам чимало переживань і хвилювань, тому заздалегідь подбайте, щоб під рукою були засоби, здатні усунути позапланові наслідки святкового застілля.
| § Ракурс розваг
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Курка в лимонно-медовій глазурі
На 8-10 порцій:
Курка -1,8-2,2 кг
Лимон – 1шт.
Мед – 1ст.л.
Масло -50гр.
Часник – 3-4 зубчика
Сіль, перець