¤ Міжміські поїздки стануть дорожчими В зв’язку з ситуацією, що склалася внаслідок підняття цін на перевезення, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, зустрівся з перевізниками. =>>>= ¤ На одне робоче місце – 16 безробітних За даними Головного управління статистики в Рівненській області, кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець грудня 2016р. становила 14,4 тис. осіб. =>>>=

¤ Вже наліталися? Комерційним директором рівненського аеропорту призначили 29-річного журналіста Розвиток будь-якого підприємства чи організації залежить від того, наскільки досвідченим та професійним в конкретній галузі є його керівництво. Особливо, якщо це стосується специфічних напрямків, до яких можна віднести й аеропорт. Сумнівно, що десь в цивілізованій країні або навіть іншій області України керувати таким стратегічним підприємством поставили б молоду людину без спеціальних технічних знань та відповідного досвіду роботи. Втім, це історія не про Рівне. Тут, схоже, головна зовсім інша риса - політична відданість. Але про все по порядку. =>>>= ¤ Бурштинова Cosa Nostra... Отже, дочекались ми вже того, що ситуація на Рівненському Поліссі почала нагадувати діяльність одного великого організованого злочинного угрупування з розгалуженою ієрархічною системою,своїми «смотрящими», «вибивающими» та «організовуючими» увесь процес незаконного видобутку бурштину. І вже маємо перші жахливі наслідки у цьому році – в хід пішла зброя! =>>>=

¤ Думка експерта Чи вигідно буде вкладати гроші в нерухомість у 2017 році Розмова з головою Рівненського регіонального відділення АФНУ, директором АН «Цитадель» Олександром ЛЯШУКОМ Якими будуть ціни на нерухомість у 2017 році в Україні, говорить аналіз особливостей її ринку. «Якщо в 2016 році ціни істотно впали через відсутність попиту і великої кількості пропозицій, то вже в 2017-му подібного не доведеться очікувати», - вважає голова Рівненського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України, директор агентства нерухомості «Цитадель», незмінний експерт «Рівне-Ракурсу» з питань нерухомості Олександр ЛЯШУК (на фото). =>>>= ¤ Завдяки державній підтримці придбали 1357 племінних теличок Торік завдяки державній підтримці фермери Рівненщини придбали 1357 племінних теличок молочної породи. =>>>=

¤ Проведено 244 перевірки об’єктів будівництва За IV квартал 2016 року Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області проведено 244 перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства на будівництві. =>>>= ¤ На Рівненщині близько 200 тисяч домогосподарств отримують субсидії Найбільше субсидій оформили у Рівному – понад 50 тисяч сімей, Рівненському районі – більше 18 тисяч, Костопільському – понад 14 тисяч, Сарненському та Здолбунівському районах – більш як по 13 тисяч домогосподарств. =>>>=

¤ На які пільги можуть розраховувати самотні мами В ДПІ у м.Рівому повідомляють, що порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). =>>>=

¤ Як лікувати ячмінь народними засобами Ячмінь — гостре гнійне запалення волосяного мішечка або сальної залози біля кореня вій. Виникає унаслідок попадання інфекції (у більшості випадків стафілококу) в мішечок або залозу. На краю повіки з’являються хвороблива крапка, потім припухлість, почервоніння і набряк повіки. Через 2-3 дні розвивається нарив. Часто ячмінь з’являється у ослаблених людей із зниженою опірністю організму, анемією. =>>>=

¤ Сергій Пєчніков: «Верес» - це велика родина, і я щасливий бути її частиною» Він той, хто завжди присутній на домашніх іграх «Вереса». Він має блакитні очі і щиру посмішку. Він інтелігентний і відвертий. Він лікар-травматолог і один із найбільш відданих вболівальників нашої команди. Він Сергій Пєчніков, якого на стадіоні дуже легко впізнати. Бо в руках у нього завжди великий прапор, а обличчя розмальоване у червоно-чорні кольори. Сергій – черговий герой нашої рубрики «11 друзів «Вереса». =>>>= ¤ На Сарненщину повертаються спортивні активності Ледве встигли закінчитися Різдвяні та Новорічні свята, а діти з Федорівської ЗОШ І-ІІ ступенів, що в Сарненському районі, вже взяли участь в фестивалі здорового способу життя, який для них провели працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за сприяння Відділення НОК України в Рівненській області. =>>>=

¤ Органами прокуратури Рівненщини заявлено позовів в інтересах держави на суму близько 350 млн грн Органи прокуратури Рівненської області у 2016 році активно реалізовували повноваження із представництва інтересів держави в суді. Результатом такої діяльності є повернення державі та громаді значної кількості майна і землі. =>>>=