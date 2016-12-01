¤ Чорнобильцям Рівненщини відшкодовуватимуть вартість санаторних путівок Вперше в Україні для чорнобильців застосували такий підхід, коли людина може сама вільно вибирати санаторій чи заклад відпочинку. =>>>= ¤ Вифлеємський Вогонь Миру мандрує Західною Україною Передріздвяна акція «Вифлеємський Вогонь Миру» – це чудова щорічна християнська традиція, яку реалізовують молодіжні скаутські організації по всьому світу. Акція полягає у поширенні символічного вогню, запаленого у Вифлеємі, в місці народження Ісуса Христа. Цей вогонь – символ світла, тепла, миру, злагоди і сподівання. Він мандрує різними країнами, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Вже багато років поспіль доставляють Вифлеємський Вогонь Миру і в Україну. У нас акцію підтримує «Національна скаутська організація України - Пласт». =>>>=

¤ Діти війни побували на новорічній ялинці у Рівному Діти з Донецької області, що гостюють на Рівненщині, відвідали свято новорічної ялинки. =>>>= ¤ «Рік старий – рік новий» очима Володимира Хомка Як би ми не хотіли, але стан справ в обласному центрі є головним чинником соціально-економічного розвитку всієї області. Це закономірно, тому що в Рівному проживає приблизно чверть населення області, а за рівнем виробництва та ділової активності значення обласного центру набагато вище. Тому перед Новим Роком автор зустрівся з міським головою Рівного Володимиром Хомком, попросив його прокоментувати підсумки 2016 року та поділитися своїми очікуваннями від року 2017. =>>>=

¤ Рівненська обласна рада. Перший рік роботи фракції Радикальної партії Олега Ляшка Минув рік роботи Рівненської обласної ради нової каденції. Він цікавий тим, що після Революції Гідності до обласного парламенту прийшли нові політичні сили. Одна з них – Радикальна партія Олега Ляшка. Ми попросили поділитися думками стосовно роботи голову фракції радикалів в обласній раді, Оксану Лозову =>>>=

¤ Люди справи Богуслав ГОРДІЄВИЧ: «Системна робота – запорука успіху» Новий генеральний директор ТОВ «Високовольтний союз – РЗВА» націлений на досягнення результату найефективнішим способом «Хочеш навести порядок у країні - почни з порядку в родині», - говорив Конфуцій. Хочеш почати виходити з кризи прямо зараз - почни прямо зараз наводити порядок у себе на підприємстві, вважає генеральний директор ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА» Богуслав ГОРДІЄВИЧ (на фото). На його думку, антикризовий менеджмент та технології антикризового управління перевірені на багатьох підприємствах, ринках і країнах. Для відомого світовій електротехнічній спільноті топ-менеджера Гордієвича Рівненський завод високовольтної апаратури цікавий тим, що тут є проблеми. А кожна проблема - це можливість змінити ситуацію на краще. Для Богуслава Павловича та заводу, який він очолив кілька місяців тому, це шанс використати кризу як стартовий майданчик для стратегічних проривів РЗВА на внутрішньому та зовнішньому ринках високовольтного обладнання. =>>>= ¤ Рівне посіло четверте місце за якістю життя в Україні, обійшовши Львів, Тернопіль, Чернівці та Київ. Багато людей із провінції прямують до столиці. Хоча, на думку самих киян, це не найкраще місто для життя в Україні. Сервіс онлайн-оголошень провів опитування користувачів і склав рейтинг українських міст. =>>>=

¤ У Рівненській області у пожежі загинула власниця оселі Пожежа виникла вчора в другій половині дня в одному з приватних господарств села Повча Дубенського району. =>>>= ¤ Помер після побиття У тому, що забив пенсіонера з Сарн до смерті підозрюють його 41-річного сина. 64-річний чоловік після побиття ще прожив два дні, помер на ранок, пише «Північ-інфо». Син загиблого зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У поліції кажуть, підозрюваний ніде не працює, пиячить та гамселить час від часу рідних. =>>>=

¤ Тест-драйв квадроцикла закінчився тюрмою Торік 26 жовтня близько 18-ї години громадянин Д., житель Києва, зустрівся у селі Велика Омеляна Рівненського району з місцевим мешканцем, власником квадроцикла, з приводу купівлі транспортного засобу. Оголошення про його продаж вартістю майже 148 тисяч гривень потенційний покупець побачив на одному з рекламних сайтів. І все б нічого, якби продавець не дозволив провести тест-драйв квадроцикла без супроводу. Уже через 10 хвилин власник транспортного засобу з таксистом, який привіз Д. до Великої Омеляної, кинулися на пошуки незнайомця, котрі виявилися марними. Правоохоронці невдовзі затримали підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення і той постав перед судом. =>>>= ¤ Службове розслідування стосовно працівників поліції Прокуратурі Рівненської області з мережі Інтернет та публікацій ЗМІ стало відомо про те, що жителька м. Рівне неодноразово повідомляла поліцію про викрадене майно – дитячий візочок, але навіть після того, як власними силами було знайдено викрадену річ, її знову фактично втрачено через зволікання правоохоронців. =>>>=

¤ Хотів обікрасти магазин, але підірвався на гранаті У Рівному в п’ятиповерхівці на вулиці Степана Бандери дев`ятого січня пролунав вибух, внаслідок якого загинув чоловік. Про шум від вибуху власнику торгового закладу повідомили сусіди. Він і виявив сліди проникнення та тіло невідомого чоловіка. =>>>=

¤ На Старий Новий рік 5 магічних дій привернуть гроші У ніч з 13 на 14 січня ми святкуємо Старий Новий рік, або свято Меланки, або Щедрий вечір. Цього урочистого вечора потрібно приготувати щедрі пригощання та, не зачиняючи дверей, чекати на посівальників з Козою, Меланкою та урочистими привітальними щедруваннями. =>>>=