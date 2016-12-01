¤ Черги у дитсадки зменшились Рівненська область є однією з лідерів серед народжуваності в Україні. А тому створення додаткових місць в дитячих садках області стало одним із пріоритетних завдань голови Рівненської облдержадміністрації Олексія Муляренка. =>>>= ¤ На Рівненщині «декомунізували» понад 400 вулиць Український інститут національної пам’яті оприлюднив результати реформи декомунізації =>>>=

¤ Сімнадцятий рік Для всіх, хто більше-менш пам’ятає шкільний курс історії, словосполучення «сімнадцятий рік» не може не викликати неприємну асоціацію… Однак, спочатку все-таки про стан справ у році, що минає. =>>>= ¤ Рівненські краєзнавці отримали доступ до закритої архівної інформації 24 грудня рівненські краєзнавці підсумували 2016 рік. Відбулося це під час конференції в актовій залі обласного краєзнавчого музею. Голова Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент Андрій Жив’юк презентував, серед іншого, щойно видану за кошти обласного бюджету шосту книгу тому «Реабілітовані історією. Рівненська область». =>>>=

¤ Дійство для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 23 грудня на території Парку сімейного відпочинку Sky UP відбулося передноворічне святкове дійство для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях опікунів. =>>>=

¤ Обласна рада – підсумки 2016 року Рік, що минає, став для нашої обласної ради першим роком для нової «постреволюційної» депутатської каденції. Нові політичні сили прийшли до обласної ради. Наскільки, в реальності, змінилася ситуація в нашому обласному парламенті, ми вирішили дізнатися у депутата обласної ради, а в недалекому минулому, голови цієї ж ради Михайла Кириллова. =>>>= ¤ Рівненський аеропорт: затяжний період безгосподарності Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Рівне” – одне із найперспективніших підприємств області. В той же час, станом на сьогодні це і проблемне питання, адже аеропорт має мільйонні борги перед державою, а його керівництво замість того аби вирішувати як їх виплатити, допускає фінансові зловживання на мільйонні суми. =>>>=

¤ Рівненських бізнесменів вчили працювати ефективніше Рівненських бізнесменів навчали, як полегшити податковий тягар і збільшити інвестиції. =>>>= ¤ Платниам єдиного податку ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що відповідно до п.п. 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). =>>>=

¤ Все, що потрібно знати про похмілля Як уникнути, чим полегшити Наслідки зайвого вживання алкогольних напоїв, напевно, відчувають майже всі люди, крім тих, хто є непитущим за переконанням. Адже алкоголь в наш час став невід’ємною частиною майже будь-якого свята, банкету, вечірки, зустрічі з друзями і т. д. =>>>=

¤ Рівненщина - у спортивній першості За підсумками п’ятих Спортивних ігор школярів України 2016 року, Рівненщина зайняла перше загальнокомандне місце у своїй групі. =>>>=

¤ Невигадана історія Новорічна історія про любов Якщо ти чекаєш дива, воно прийде. А якщо не чекаєш, то і не сподівайся, скільки не загадуй, — говорила Лілі бабуся в далекому дитинстві. =>>>=

¤ Історія новорічних свят Наближення Нового року – це не просто переддень нових 12 місяців. Усе набагато складніше: це – ворота, які ведуть в нове, ні з чим незрівняне життя, сповнене тих самих чудес, в які ми вже й не віримо. Але ж у Новий рік можливо все, чи не так? Недарма народна мудрість каже: як зустрінеш його, так і проведеш. Новий Рік - одне із найзагадковіших свят, і не тільки тому, що його очікування й святкування пов’язане зі світом добрих казок і магії, але ще й тому, що в культурній загальнолюдській традиції - це, мабуть, єдина знаменна подія, що впродовж століть і щорічно відзначається людьми у всіх країнах і на всіх континентах. Найдавніша традиція зустрічі Нового року, як правило, пов’язана з розповсюдженим повір’ям: «як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш». =>>>=