| § Ракурс подій
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«МРІЯ» допомогла облаштувати резиденцію Святого Миколая на Рівненщині
Резиденція Святого Миколая відкрилася в селі Волошки Рівненського району 18 грудня. Саме там знаходиться також «Пластова оселя», де дітлахи зі всієї області відпочивають та з користю проводять час. Відремонтувати резиденцію Чудотворця допоміг Агрохолдинг «МРІЯ», який орендує землю у цьому населеному пункті. На заміну вікон Компанія виділила 15 тисяч гривень.
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Традиція на свято Миколая – відвідини закладів «Пагінець» та «Особлива дитина»
Кожного року день святого Миколая розпочинається для міського голови Рівного з візиту до закладів для дітей з особливими потребами.
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На РАЕС відкрили військове містечко для нацгвардійців
На майданчику Рівненської АЕС урочисто відкрили містечко військової частини з охорони Нацгвардії України.
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Голова Рівненської ОДА здійснив «новорічну» мрію сільських діток
Діти з багатодітної сім’ї з села Кустин Рівненського району отримали подарунки від Святого Миколая. Їх передав голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.
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22 родини учасників АТО отримають кошти на квартири
Кабмін виділив додатково 6,5 мільйонів гривень для придбання квартир сім’ям учасників АТО.
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Наш «вічноживий» банк
До дня Святого Миколая добра половина дорослих громадян України отримала від влади подарунок у вигляді брифінгу голови НБУ Гонтаревої та міністра фінансів Данилюка. «Приватбанк» став державним», — заявили поважні посадовці. Більша частина українців в цей момент навряд чи усвідомила, що трапилося і саме головне, що далі буде. Рішення про націоналізацію найбільшого комерційного банку приймалося далеко від Рівного, але його наслідки є актуальними для більшості мешканців нашої області і тому потрібно розібратися в тому, що ж сталося і які будуть наслідки націоналізації для всіх нас.
| § Ракурс політики
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УВАГА ПРОВОКАЦІЯ!
В останні дні рівняни могли помітити у своїх поштових скриньках саморобні листівки у яких поширювалась різна неправдива інформація, в тому числі про те, що ніби то до Рівного завозиться сміття зі Львова. З цього приводу комунальне підприємство «КТП 1728» повідомляє наступне: при в’їзді на територію Рівненського сміттєзвалища розташований пост незалежної від міської влади державної охорони, крім того тут же встановлено відеокамеру яка фіксує всі машини у цілодобовому режимі, інформація з відеокамери зберігається і може бути надана, будь кому, хто у цьому зацікавлений».
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Бізнесмен з Рівного розповів про корупційні схеми колишнього голови обласної ради Михайла Кирилова
Олександр Ільницький, бізнесмен з Рівного який займається інвестиціями в енергозбереження і теплопостачання в інтерв’ю інтернет-виданню “PRESS-ЦЕНТР” розповів про корупційні схеми, які використовував колишній голова Рівненської обласної ради, а нині позафракційний депутат цього ж органу Михайло Кирилов.
| § Ракурс економiки
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До відома абонентів РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”
Розуміючи, що в кінці року можуть виникнути складнощі із оплатою послуг повідомляємо адреси установ в яких можна здійснити оплату за послуги водопостачання у м.Рівне:
Абонентська служба Рівнеоблводоканалу: вул. І. Вишенського, 6 (колишня Білякова).
¤ Ракурс комунальний
Освітлене вeчіpнє Рівне стає гарнішим та безпечнішим
Іван ЧЕРНОМОРЕЦЬ: «Рівненське КП «Міськсвітло» – одне з кращих комунальних підприємств в Україні»
Знайомтесь: директор КП «Міськсвітло» Іван ЧЕРНОМОРЕЦЬ (на фото). Закінчив у 1995 році Східноукраїнський державний університет (м. Луганськ) за фахом «Інженер-механік автомобілебудування». Працював майстром і старшим майстром аварійно-диспетчерської служби, головним інженером та начальником ЖЕКу, затим - начальником житлово-комунального управління міста і заступником директора державного підприємства «Луганськтеплокомуненерго».
| § Ракурс здоров'я
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Викликати лікаря додому відтепер можна за додатковими номерами телефонів
У зв’язку зі зростанням кількості випадків застудних захворювань, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради надає для поширення в засобах масової комунікації додаткові телефонні номери поліклінік м. Рівного для виклику лікаря на дім.
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7 симптомів, які вказують на захворювання нирок
Нормальна робота нирок дуже важлива для загального стану здоров’я людини, адже вони відповідають за регулювання рівня електролітів, кров’яного тиску та кількості рідини.
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Як позбутися мозолів
Людські ступні можна назвати своєрідним чудом інженерії, адже на них припадає велике фізичне навантаження.
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Як позбутися набряків під очима
Хоча на перший погляд це може здаватися суперечністю, для того, щоби позбутися мішків під очима, спричинених затримкою рідини, важливо пити достатньо води.
| § Ракурс спорту
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17 грудня у Рівному фінішували чемпіонати України з шахів серед чоловіків і жінок
Протягом двох тижнів Рівне мало честь приймати справжнє свято інтелекту – чемпіонати України з шахів серед чоловіків і жінок. Для учасників це була запекла боротьба та феєричний досвід. Отже, настала мить підбити підсумки фіналу чемпіонату з шахів.
| § Ракурс кримінальний
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Велопатрульні поліцейські з’являться в Рівному навесні
Спеціально для цього, муніципальна влада придбала для патрульної поліції Рівного п’ять сучасних велосипедів. Їх, разом з іншим необхідним для обслуговування й ремонту приладдям, подарував патрульним міський голова Рівного Володимир Хомко.
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На Рівненщині молодик забив до смерті діда... через ревнощі
На вул. Забрама у Дубно на Рівненщині знайшли тіло 68-річного місцевого мешканця на якому були численні травми голови.
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Цигарки на 1,3 млн гривень вилучено на Рівненщині
В рамках проведення операції «Акциз-2016» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області спільно з працівниками патрульної поліції вилучили партію тютюнових виробів невідомого походження вартістю 1 млн. 350 тис. грн.
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Смерть будівельника розслідується за чотирма статтями
Рівненська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням обставин смерті 35-річного будівельника, тіло якого знайшли у лісовому масиві селища Олександрія.
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Рівненські митники вилучили 120 кг незаконно ввезеного бурштину
Рекордну партію сонячного каміння вагою в 120 кілограм затримали Рівненські митники на митному посту «Костопіль». Щоправда, ввозився бурштин на митну територію України з Литовської Республіки, як спершу здавалося, цілком законно.
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У Рокитному поліцейські вилучили дев’ять «одноруких бандитів»
Працівники поліції під час проведення відпрацювання Рокитного виявили 18 грудня два підпільних гральних заклади, вилучивши дев’ять «одноруких бандитів».
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За крадіжку куртки затримано трьох зловмисників
Завадити крадіжці допомогла «тривожна» кнопка виклику поліції охорони і наряд групи реагування поліцейських охорони, який за лічені хвилини прибув до місця спрацювання.
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У школярки з Варашу видурили гроші
16-річна учениця з Варашу стала жертвою шахрайок, які «спеціалізуються» на знятті порчі. Після короткого спілкування із незнайомками у школярки зникла сумка у якій було 800 гривень і 230 доларів, пише «Північ-інфо».
| § Ракурс житейський
¤ Невигадана історія
Усе по-чесному
Любочка. Так звали її односельці і коханий. Люба була вдовою, виховувала доньку від свого першого чоловіка-п’янички, з яким розлучилася.
| § Ракурс незвичайного
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Клавдія Шульженко
Народилася майбутня співачка в березні 1906 року в знаменитому українському місті Харкові. Хоча інші дослідники стверджують, що насправді з`явилася вона на світ у селі Гущевка (сьогодні село Вітове, Черкаської області). Хто ж така Шульженко Клавдія Іванівна? Біографія цієї жінки, як співачки, почалася з того, що з самого дитинства вона постійно чула українські народні пісні у виконанні батька-бухгалтера Головного залізничного управління. Бачачи артистичну натуру своєї дочки, він заохочував її захоплення театром.
| § Ракурс добрих порад
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5 способів відбілити одяг без хімії
Нажаль, білий одяг легко забруднюється, стикаючись з різними речовинами та предметами; він також може втрачати кольори (жовтіти) після тривалого зберігання.
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Три способи відбілити кухонні рушники
Як бути, якщо зовнішній вигляд рушника залишає бажати кращого? Прати плямовивідниками - дорого, викинути рушник - шкода, користуватися брудним - огидно.
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Кілька порад щодо незвичного використання харчової плівки у побуті
Господині вже давно оцінили переваги використання харчової плівки для зберігання продуктів.
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Як просто відмити кухонну витяжку
Витяжка була й залишається проблемним місцем на кухні. Жир, який на ній накопичується, дуже важко усунути звичайними миючими засобами.
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Переваги гербіциду Грінфорт КФ 40
Картопля, цукровий буряк, соя, озимий та ярий ріпак, горох, льон, соняшник – що об'єднує всі ці сільгоспкультури? Перше – це те, що вони є важливою складовою господарської діяльності аграрного сектору нашої держави. Вирощування таких рослин – економічно вигідна справа, адже вони застосовуються і у якості харчових продуктів, і у технічних цілях. Друге – їх об'єднують проблеми, що виникають від початку сезону і до збирання урожаю, а саме: грибкові хвороби, гризуни, комахи-шкідники, кліщі, небажана рослинність. Дані фактори вкрай негативно впливають на ріст культур, заважаючи їхньому активному розвитку та знижуючи врожайність. І третє – подолати бур'яни у посівах цих культур допоможе гербіцид Грінфорт КФ 40.
| § Ракурс розваг
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Торт «Жіночі примхи»
На форму діаметром 20см: