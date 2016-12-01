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Просто цікава газета! Новини Рівненщини. Незалежна обласна газета м.Рівне.

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Бурштин із присмаком пороху

Бурштин із присмаком пороху

Початок 2017 року видався «гарячим». Не встигли завершитися новорічні свята, як на півночі області почалися сутички зі стріляниною.

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Анонсовані статті
¤ Думка експерта
Чи вигідно буде вкладати гроші в нерухомість у 2017 році

Чи вигідно буде вкладати гроші в нерухомість у 2017 році

Розмова з головою Рівненського регіонального відділення АФНУ, директором АН «Цитадель» Олександром ЛЯШУКОМ

Якими будуть ціни на нерухомість у 2017 році в Україні, говорить аналіз особливостей її ринку. «Якщо в 2016 році ціни істотно впали через відсутність попиту і великої кількості пропозицій, то вже в 20...

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На які пільги можуть розраховувати самотні мами

На які пільги можуть розраховувати самотні мами

В ДПІ у м.Рівому повідомляють, що порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ)....

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Напад на родину та інцидент із застосуванням зброї на Рокитнівщині

Напад на родину та інцидент із застосуванням зброї на Рокитнівщині

За фактами нападу на родину та інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, який стався на Рокитнівщині 15 січня 2017 року і призвів до поранення трьох чоловіків, розпочато кримінальні провадження з...

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Кімнатні рослини, які допоможуть впоратися із безсонням

Кімнатні рослини, які допоможуть впоратися із безсонням

Поганий сон погіршує фізичний стан організму, змінює настрій людини, погіршує концентрацію й має інші негативні ефекти, які суттєво погіршують якість життя....

¤ 
Сергій Пєчніков: «Верес» - це велика родина,

Сергій Пєчніков: «Верес» - це велика родина,

і я щасливий бути її частиною»

Він той, хто завжди присутній на домашніх іграх «Вереса». Він має блакитні очі і щиру посмішку. Він інтелігентний і відвертий. Він лікар-травматолог і один із найбільш відданих вболівальників нашої ко...



§ Ракурс подій
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Рівнян закликають долучитися до плетіння маскувальних сіток для бійців АТО

Рівнян закликають долучитися до плетіння маскувальних сіток для бійців АТО

У Рівному активісти плетуть маскувальні сітки для бійців АТО. Долучитись до гарної справи можуть і рівняни. Мешканців міста закликають приносити обрізки білого кольору та кольору “хакі”.

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Бурштин із присмаком пороху

Бурштин із присмаком пороху

Початок 2017 року видався «гарячим». Не встигли завершитися новорічні свята, як на півночі області почалися сутички зі стріляниною.

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Міжміські поїздки стануть дорожчими

В зв’язку з ситуацією, що склалася внаслідок підняття цін на перевезення, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, зустрівся з перевізниками.

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На одне робоче місце – 16 безробітних

За даними Головного управління статистики в Рівненській області, кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець грудня 2016р. становила 14,4 тис. осіб.

§ Ракурс політики
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Вже наліталися? Комерційним директором рівненського аеропорту призначили 29-річного журналіста

Вже наліталися? Комерційним директором рівненського аеропорту призначили 29-річного журналіста

Розвиток будь-якого підприємства чи організації залежить від того, наскільки досвідченим та професійним в конкретній галузі є його керівництво. Особливо, якщо це стосується специфічних напрямків, до яких можна віднести й аеропорт. Сумнівно, що десь в цивілізованій країні або навіть іншій області України керувати таким стратегічним підприємством поставили б молоду людину без спеціальних технічних знань та відповідного досвіду роботи. Втім, це історія не про Рівне. Тут, схоже, головна зовсім інша риса - політична відданість. Але про все по порядку.

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Бурштинова Cosa Nostra...

Бурштинова Cosa Nostra...

Отже, дочекались ми вже того, що ситуація на Рівненському Поліссі почала нагадувати діяльність одного великого організованого злочинного угрупування з розгалуженою ієрархічною системою,своїми «смотрящими», «вибивающими» та «організовуючими» увесь процес незаконного видобутку бурштину. І вже маємо перші жахливі наслідки у цьому році – в хід пішла зброя!

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Фракція «БПП «Солідарність» у Рівненській міській раді прозвітувала про свою діяльність за рік

Фракція «БПП «Солідарність» у Рівненській міській раді прозвітувала про свою діяльність за рік

17 січня, фракція БПП «Солідарність» у Рівненській міській раді публічно прозвітувала про свою роботу за рік. Перед початком зустрічі присутнім було продемонстровано 30-ти хвилинний фільм, в якому кожен депутат фракції коротко розповів про свою діяльність на окрузі та у міськраді.

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Микола Кучерук: Рівненщина не повинна стати для Президента розмінною монетою

Микола Кучерук: Рівненщина не повинна стати для Президента розмінною монетою

В руках криміналітету опинився бурштиновий бізнес на Рівненщині. Збройні сутички між злочинними угрупуваннями стали звичним явищем на Поліссі. Днями в результаті перестрілки у Старому Селі на Рокитнівщині знову постраждало двоє людей. Як зупинити бурштинову вакханалію? Про це спілкуємося з керівником фракції «Батьківщина» в Рівненській обласній раді Миколою Кучеруком.

§ Ракурс економiки
¤ Думка експерта
Чи вигідно буде вкладати гроші в нерухомість у 2017 році

Чи вигідно буде вкладати гроші в нерухомість у 2017 році

Розмова з головою Рівненського регіонального відділення АФНУ, директором АН «Цитадель» Олександром ЛЯШУКОМ

Якими будуть ціни на нерухомість у 2017 році в Україні, говорить аналіз особливостей її ринку. «Якщо в 2016 році ціни істотно впали через відсутність попиту і великої кількості пропозицій, то вже в 2017-му подібного не доведеться очікувати», - вважає голова Рівненського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України, директор агентства нерухомості «Цитадель», незмінний експерт «Рівне-Ракурсу» з питань нерухомості Олександр ЛЯШУК (на фото).

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Завдяки державній підтримці придбали 1357 племінних теличок

Торік завдяки державній підтримці фермери Рівненщини придбали 1357 племінних теличок молочної породи.

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Проведено 244 перевірки об’єктів будівництва

За IV квартал 2016 року Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області проведено 244 перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства на будівництві.

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На Рівненщині близько 200 тисяч домогосподарств отримують субсидії

Найбільше субсидій оформили у Рівному – понад 50 тисяч сімей, Рівненському районі – більше 18 тисяч, Костопільському – понад 14 тисяч, Сарненському та Здолбунівському районах – більш як по 13 тисяч домогосподарств.

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На які пільги можуть розраховувати самотні мами

На які пільги можуть розраховувати самотні мами

В ДПІ у м.Рівому повідомляють, що порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

§ Ракурс здоров'я
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Як лікувати ячмінь народними засобами

Як лікувати ячмінь народними засобами

Ячмінь — гостре гнійне запалення волосяного мішечка або сальної залози біля кореня вій. Виникає унаслідок попадання інфекції (у більшості випадків стафілококу) в мішечок або залозу. На краю повіки з’являються хвороблива крапка, потім припухлість, почервоніння і набряк повіки. Через 2-3 дні розвивається нарив. Часто ячмінь з’являється у ослаблених людей із зниженою опірністю організму, анемією.

§ Ракурс спорту
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Сергій Пєчніков: «Верес» - це велика родина,

Сергій Пєчніков: «Верес» - це велика родина,

і я щасливий бути її частиною»

Він той, хто завжди присутній на домашніх іграх «Вереса». Він має блакитні очі і щиру посмішку. Він інтелігентний і відвертий. Він лікар-травматолог і один із найбільш відданих вболівальників нашої команди. Він Сергій Пєчніков, якого на стадіоні дуже легко впізнати. Бо в руках у нього завжди великий прапор, а обличчя розмальоване у червоно-чорні кольори. Сергій – черговий герой нашої рубрики «11 друзів «Вереса».

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На Сарненщину повертаються спортивні активності

На Сарненщину повертаються спортивні активності

Ледве встигли закінчитися Різдвяні та Новорічні свята, а діти з Федорівської ЗОШ І-ІІ ступенів, що в Сарненському районі, вже взяли участь в фестивалі здорового способу життя, який для них провели працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за сприяння Відділення НОК України в Рівненській області.

§ Ракурс кримінальний
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Суд арештував колишнього керівника Здолбунівської податкової інспекції

Наступні 5 років 32-річний Юрій Баранов відбуватиме покарання у виправній колонії за те, що в лютому 2013 року за недонарахування податків вимагав та отримав від підприємця 25 тисяч гривень хабара.

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Напад на родину та інцидент із застосуванням зброї на Рокитнівщині

Напад на родину та інцидент із застосуванням зброї на Рокитнівщині

За фактами нападу на родину та інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, який стався на Рокитнівщині 15 січня 2017 року і призвів до поранення трьох чоловіків, розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

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За фінансові порушення на Рівненщині притягнуто до відповідальності 177 посадовців

У 2016 році державні аудитори Рівненщини відшкодували втрат на понад 13 мільйонів гривень

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У Рівному поліцейський охорони затримав на «гарячому» магазинних крадіїв

Вдалі крадіжки у закладах торгівлі вселяють крадіям віру у свою удачу та безкарність. Проте днями у Рівному зловмисникам не вдалося вийти за межі магазину непоміченими - працівнику поліції охорони вдалося запобігти протиправним діянням.

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На Рівненщині чоловік повісився біля могили сина

Чергова трагедія сталась у селі Мала Любаша Костопільського району. Жінка, прокинувшись вранці, стривожилась відсутністю свого чоловіка. У будинку та на подвір’ї його не було. Вирішивши пошукати його близько дому, натрапила на жахливу картину. Тіло 32-річного чоловіка звисало з дерева неподалік могили сина.

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За допомогою кнопки «терміновий виклик поліції» затримали крадіїв

За допомогою кнопки «терміновий виклик поліції» затримали крадіїв

Відвідувачі супермаркетів намагалися поцупити з прилавків спиртні напої, однак на заваді стали працівники магазину і поліцейські охорони.

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Органами прокуратури Рівненщини заявлено позовів в інтересах держави на суму близько 350 млн грн

Органи прокуратури Рівненської області у 2016 році активно реалізовували повноваження із представництва інтересів держави в суді. Результатом такої діяльності є повернення державі та громаді значної кількості майна і землі.

§ Ракурс добрих порад
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Кімнатні рослини, які допоможуть впоратися із безсонням

Кімнатні рослини, які допоможуть впоратися із безсонням

Поганий сон погіршує фізичний стан організму, змінює настрій людини, погіршує концентрацію й має інші негативні ефекти, які суттєво погіршують якість життя.

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Готуємо натуральний засіб від кашлю з моркви та меду

Кашель – це механізм, який організм використовує для усунення сторонніх часток і речовин, а також надлишку слизу, який накопичується в легенях і дихальних шляхах.

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Чим замінити хімікати на городі?

Чим замінити хімікати на городі?

Народні методи боротьби зі шкідниками

Хімічні речовини, застосовувані для обробки саду й городу, не тільки вбивають хвороби, але й приносять шкоду людям.

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Хто з ким «дружить» на городі.

Хто з ким «дружить» на городі.

Сумісність та несумісніть рослин у змішаних посівах

Як відомо, сусідство рослин може бути сприятливим або шкідливим. Наприклад, огірки дружать з горохом, капустою, але ворогують з картоплею і ароматичними травами.

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Особливості люксових диванів та принципи догляду за ними

Особливості люксових диванів та принципи догляду за ними

§ Ракурс розваг
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Шоколадні тартифлетки

Шоколадні тартифлетки

Для тіста легенько збиваємо 2 яйця із 100гр. цукру, додаємо 100гр м’якого масла (якщо придивитися на фото, можна побачити, що я масло замінила на сепараторну сметану), 5ст.л. какао, все гарно збиваємо міксером. Додаємо 300гр просіяного борошна, і руками замішуємо тісто. Тісто дуже гарно себе веде. Далі можна іти двома шляхами: покласти тісто в холодильник на 30 хвилин, або відразу тісто розкачати, вирізати кружальця під формочки, а тоді ставити в холодильник уже на одну годину. Вибір за вами.
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6. Сергій Пєчніков: «Верес» - це велика родина, (170)
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11. Бурштин із присмаком пороху (164)
12. Рівнян закликають долучитися до плетіння маскувальних сіток для бійців АТО (163)
13. За допомогою кнопки «терміновий виклик поліції» затримали крадіїв (162)
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