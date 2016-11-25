¤ Реальні справи депутатів Радикальної партії Олега Ляшка Ми дуже часто забуваємо, що депутати різних рівнів, в першу чергу, є представниками нас, простих громадян, їхнє головне завдання – допомога у вирішенні конкретних проблем людей. Яскравим прикладом, як можна це зробити, є робота депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка. Завдяки їх наполегливості вдалося буквально вибити з державного бюджету майже десять мільйонів гривень на утеплення дванадцяти закладів соціальної сфери на Рівненщині. =>>>= ¤ Рівненський аеропорт - між злетом та падінням Ситуація навколо єдиного в області аеропорту є в топ - листі місцевих новин вже кілька років. Річ у тім, що за останні два десятиріччя кількість цивільних летовищ, які хоча б номінально функціонують, катастрофічно зменшилася. Ті ж аеропорти, що залишилися, стали центром уваги місцевих органів влади. Для того, аби зрозуміти проблеми та перспективи нашого обласного комунального підприємства «Рівненський міжнародний аеропорт» потрібно зроби невеличкий екскурс в історію цього летовища. =>>>=

¤ Рівненські волонтери повезли бійцям в АТО хінкалі Таку смачну передачу для наших вояків приготувала громадська організація «Центр україно-грузинської дружби «Сакартвело». =>>>= ¤ 356,9 млн грн. податків та 20,3 млн грн. соціальної допомоги громадам сплатив Агрохолдинг «МРІЯ» за 2016 рік «МРІЯ Агрохолдинг» відзвітував про свої виконані податкові та соціальні зобов’язання за попередній рік. Сума, що надійшла від Агрохолдингу до бюджетів усіх рівнів у 2016 році, складає 356,86 млн грн. Зокрема, підприємства Агрохолдингу, розташовані в Рівненській області, загалом сплатили податків на суму 6,2 млн грн. Окрім того, Компанія надала соціальну допомогу громадам шести областей Західної України, де веде господарську діяльність, у розмірі 20,26 млн грн. за 2016 рік. З них 655 тис. грн. спрямовано на потреби сільських громад Рівненської області. На ці кошти було реалізовано ряд соціальних проектів у сферах освіти, медицини, духовності, благоустрою, культури та спорту, покращена місцева інфраструктури сіл та районів, надано допомогу бійцям АТО та населенню, частину коштів спрямовано на підтримку кооперативного руху і, власне, створення нових кооперативів. =>>>=

¤ Які ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб - підприємців? Відповідно до п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). =>>>= ¤ Вивчаємо податкові зміни 2017: податок на нерухоме майно Законом України від 20 грудня 2016 року №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» внесено зміни в частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Так відповідно до змін у поточному році гранична ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 1,5% за 1 кв.метр (минулого року - 3%). Ставки на поточний рік встановлюються рішеннями рад. =>>>=

¤ Острозький інтернат Мінсоцполітики визнало взірцевим Міністерство соціальної політики визнало Острозький психоневрологічний інтернат як взірцевий =>>>= ¤ 6 ознак, що ви п’єте мало води Через брак води із організму не виводяться токсини, порушуються обмінні процеси, відбувається загальне зневоднення. Постійна нестача води в організмі може бути не помітною і навіть звичною, адже наше тіло просто адаптовується до такого стану. =>>>=

¤ Кілька порад як відновити зір На жаль, з віком зір людини має властивість погіршуватися. Особливо це актуально зараз, під час глобальної комп’ютеризації. Очі постійно знаходяться під тиском, в результаті - бачать гірше. Доктора відзначають, що з кожним роком звернень за допомогою стає все більше. Тому, варто задуматися, як уберегти свої очі і навіть покращити гостроту зору в домашніх умовах. =>>>= ¤ Ім’я мага й чарівника - магній Дорослій людині цього мінералу потрібно 500 мг (0,5 г) на день. Розглянути таку дозу можна хіба що під мікроскопом, а як же зле ми почуваємося, якщо недоотримуємо магнію. =>>>=

¤ Юрій Вірт: «Для мене «Верес» - це крок вперед» П’ятиразовий чемпіон України, п’ятиразовий переможець Кубку України, володар Кубку УЄФА, учасник Єврокубків, та гравець національної збірної України. Усе це – лише частина досягнень футболіста Юрія Вірта. За час тренерської роботи він також вже встиг попрацювати у донецькому «Металурзі» та кам’янській «Сталі». А у грудні минулого року – приєднався до тренерського штабу Народного Клубу «Верес». Нині Юрій Вірт разом із командою перебуває у Східниці, де рівняни проводять перший у новому році тренувальний збір. А після контрольного поєдинку із молодіжним складом львівських «Карпат», в якому «червоно-чорні» перемогли – 2:1, старший тренер НК «Верес» люб’язно погодився на невелике інтерв’ю. =>>>= ¤ Володимир Кручок: “Хочу разом з Кардиналом боротися за місця у Топ-четвірці” Як відомо, за підсумками голосування на офіційному сайті Асоціації футзалу України гол гравця «Кардинала-Рівне» Володимира Кручка став найкращим у 12 турі. Прес-служба АФУ, за традицією, пропонує Вашій увазі інтерв’ю з лауреатом. =>>>=

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¤ «Бурштинова» смерть Ситуація в північних районах Рівненщини загострюється – це незаперечний факт. Події минулого тижня в селі Люхча Сарненського району наочно підтверджую те, що протистояння переходить в «гарячу фазу». Отже офіційна версія конфлікту: =>>>= ¤ Аферист ошукав людей на мільйон гривень Співробітники Поліського управління кіберполіції ДКП НП України у Рівному викрили організатора шахрайської схеми, раніше судимого 28-річного мешканця Житомира, який перебував у розшуку. На «гарячому» його та трьох членів групи затримали учора, 27 січня у місті Сарни. =>>>=

¤ «Залагодив» конфлікт зі своєю колишньою дружиною ножем Із проникаючим ножовим пораненням 29 січня по обіді в Здолбунівську центральну районну лікарню доставили 47-річну жительку села Уїздці. Удар ножем вона отримала від свого 52-річного колишнього чоловіка. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. =>>>= ¤ Судитимуть ОГЗ за шахрайство та відмивання Шістдесят чотири жителі з одинадцяти областей потерпіли від шахрайських оборудок організованої групи осіб, які заволоділи їхніми коштами на загальну суму мільйон сімсот тисяч гривень. Подальшу долю зловмисників, яким інкриміновано скоєння злочинів одразу за чотирма статтями, вирішуватиме суд. =>>>=

¤ Митники виявили «квіткову аферу» на 22 млн Плідно для рівненських митників розпочався 2017 рік, адже лише за поточний місяць посадовцям вдалося виявити та задокументувати три резонансних випадки імпорту квітів за підробленими документами на суму понад 22 млн. грн. =>>>=

¤ Хто ти, сивий старче? Софія приїхала на батьківське обійстя, від якого залишився тільки пляц, зарослий бур’янами. Дозволила родичам розібрати стару хату. Все одно валилася. Тільки дерев у садку просила не різати. Але хтось таки спиляв яблуні, вишні, сливи… Родичі клялися: не їхніх рук справа. І хто це зробив - не знають. =>>>= ¤ «Тато знайшов чарівну паличку. Ту, що ви загубили…» Зимовий вечір спивав сльози. Спогади визирали з кожної щілини пам’яті… Вона перебирала старі листівки. Він завжди вітав її віршами. «Я шукав тебе тисячу літ. У міжчассі, міжсвітті, між тривог і доріг. Я бродив поміж веснами. Об літо надії палив. Осінь гоїла рани дощами… Серед заметілей тебе я зустрів. Білий світ вальсував під небесний оркестр. І сніжинки ставали сонцями…». =>>>=