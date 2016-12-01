| § Ракурс подій
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Рівнян закликають долучитися до плетіння маскувальних сіток для бійців АТО
У Рівному активісти плетуть маскувальні сітки для бійців АТО. Долучитись до гарної справи можуть і рівняни. Мешканців міста закликають приносити обрізки білого кольору та кольору “хакі”.
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Бурштин із присмаком пороху
Початок 2017 року видався «гарячим». Не встигли завершитися новорічні свята, як на півночі області почалися сутички зі стріляниною.
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Міжміські поїздки стануть дорожчими
В зв’язку з ситуацією, що склалася внаслідок підняття цін на перевезення, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, зустрівся з перевізниками.
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На одне робоче місце – 16 безробітних
За даними Головного управління статистики в Рівненській області, кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець грудня 2016р. становила 14,4 тис. осіб.
| § Ракурс політики
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Вже наліталися? Комерційним директором рівненського аеропорту призначили 29-річного журналіста
Розвиток будь-якого підприємства чи організації залежить від того, наскільки досвідченим та професійним в конкретній галузі є його керівництво. Особливо, якщо це стосується специфічних напрямків, до яких можна віднести й аеропорт. Сумнівно, що десь в цивілізованій країні або навіть іншій області України керувати таким стратегічним підприємством поставили б молоду людину без спеціальних технічних знань та відповідного досвіду роботи. Втім, це історія не про Рівне. Тут, схоже, головна зовсім інша риса - політична відданість. Але про все по порядку.
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Бурштинова Cosa Nostra...
Отже, дочекались ми вже того, що ситуація на Рівненському Поліссі почала нагадувати діяльність одного великого організованого злочинного угрупування з розгалуженою ієрархічною системою,своїми «смотрящими», «вибивающими» та «організовуючими» увесь процес незаконного видобутку бурштину. І вже маємо перші жахливі наслідки у цьому році – в хід пішла зброя!
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Фракція «БПП «Солідарність» у Рівненській міській раді прозвітувала про свою діяльність за рік
17 січня, фракція БПП «Солідарність» у Рівненській міській раді публічно прозвітувала про свою роботу за рік. Перед початком зустрічі присутнім було продемонстровано 30-ти хвилинний фільм, в якому кожен депутат фракції коротко розповів про свою діяльність на окрузі та у міськраді.
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Микола Кучерук: Рівненщина не повинна стати для Президента розмінною монетою
В руках криміналітету опинився бурштиновий бізнес на Рівненщині. Збройні сутички між злочинними угрупуваннями стали звичним явищем на Поліссі. Днями в результаті перестрілки у Старому Селі на Рокитнівщині знову постраждало двоє людей. Як зупинити бурштинову вакханалію? Про це спілкуємося з керівником фракції «Батьківщина» в Рівненській обласній раді Миколою Кучеруком.
| § Ракурс економiки
¤ Думка експерта
Чи вигідно буде вкладати гроші в нерухомість у 2017 році
Розмова з головою Рівненського регіонального відділення АФНУ, директором АН «Цитадель» Олександром ЛЯШУКОМ
Якими будуть ціни на нерухомість у 2017 році в Україні, говорить аналіз особливостей її ринку. «Якщо в 2016 році ціни істотно впали через відсутність попиту і великої кількості пропозицій, то вже в 2017-му подібного не доведеться очікувати», - вважає голова Рівненського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України, директор агентства нерухомості «Цитадель», незмінний експерт «Рівне-Ракурсу» з питань нерухомості Олександр ЛЯШУК (на фото).
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Завдяки державній підтримці придбали 1357 племінних теличок
Торік завдяки державній підтримці фермери Рівненщини придбали 1357 племінних теличок молочної породи.
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Проведено 244 перевірки об’єктів будівництва
За IV квартал 2016 року Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області проведено 244 перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства на будівництві.
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На Рівненщині близько 200 тисяч домогосподарств отримують субсидії
Найбільше субсидій оформили у Рівному – понад 50 тисяч сімей, Рівненському районі – більше 18 тисяч, Костопільському – понад 14 тисяч, Сарненському та Здолбунівському районах – більш як по 13 тисяч домогосподарств.
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На які пільги можуть розраховувати самотні мами
В ДПІ у м.Рівому повідомляють, що порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
| § Ракурс здоров'я
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Як лікувати ячмінь народними засобами
Ячмінь — гостре гнійне запалення волосяного мішечка або сальної залози біля кореня вій. Виникає унаслідок попадання інфекції (у більшості випадків стафілококу) в мішечок або залозу. На краю повіки з’являються хвороблива крапка, потім припухлість, почервоніння і набряк повіки. Через 2-3 дні розвивається нарив. Часто ячмінь з’являється у ослаблених людей із зниженою опірністю організму, анемією.
| § Ракурс спорту
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Сергій Пєчніков: «Верес» - це велика родина,
і я щасливий бути її частиною»
Він той, хто завжди присутній на домашніх іграх «Вереса». Він має блакитні очі і щиру посмішку. Він інтелігентний і відвертий. Він лікар-травматолог і один із найбільш відданих вболівальників нашої команди. Він Сергій Пєчніков, якого на стадіоні дуже легко впізнати. Бо в руках у нього завжди великий прапор, а обличчя розмальоване у червоно-чорні кольори. Сергій – черговий герой нашої рубрики «11 друзів «Вереса».
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На Сарненщину повертаються спортивні активності
Ледве встигли закінчитися Різдвяні та Новорічні свята, а діти з Федорівської ЗОШ І-ІІ ступенів, що в Сарненському районі, вже взяли участь в фестивалі здорового способу життя, який для них провели працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за сприяння Відділення НОК України в Рівненській області.
| § Ракурс кримінальний
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Суд арештував колишнього керівника Здолбунівської податкової інспекції
Наступні 5 років 32-річний Юрій Баранов відбуватиме покарання у виправній колонії за те, що в лютому 2013 року за недонарахування податків вимагав та отримав від підприємця 25 тисяч гривень хабара.
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Напад на родину та інцидент із застосуванням зброї на Рокитнівщині
За фактами нападу на родину та інциденту із застосуванням вогнепальної зброї, який стався на Рокитнівщині 15 січня 2017 року і призвів до поранення трьох чоловіків, розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
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За фінансові порушення на Рівненщині притягнуто до відповідальності 177 посадовців
У 2016 році державні аудитори Рівненщини відшкодували втрат на понад 13 мільйонів гривень
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У Рівному поліцейський охорони затримав на «гарячому» магазинних крадіїв
Вдалі крадіжки у закладах торгівлі вселяють крадіям віру у свою удачу та безкарність. Проте днями у Рівному зловмисникам не вдалося вийти за межі магазину непоміченими - працівнику поліції охорони вдалося запобігти протиправним діянням.
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На Рівненщині чоловік повісився біля могили сина
Чергова трагедія сталась у селі Мала Любаша Костопільського району. Жінка, прокинувшись вранці, стривожилась відсутністю свого чоловіка. У будинку та на подвір’ї його не було. Вирішивши пошукати його близько дому, натрапила на жахливу картину. Тіло 32-річного чоловіка звисало з дерева неподалік могили сина.
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За допомогою кнопки «терміновий виклик поліції» затримали крадіїв
Відвідувачі супермаркетів намагалися поцупити з прилавків спиртні напої, однак на заваді стали працівники магазину і поліцейські охорони.
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Органами прокуратури Рівненщини заявлено позовів в інтересах держави на суму близько 350 млн грн
Органи прокуратури Рівненської області у 2016 році активно реалізовували повноваження із представництва інтересів держави в суді. Результатом такої діяльності є повернення державі та громаді значної кількості майна і землі.
| § Ракурс добрих порад
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Кімнатні рослини, які допоможуть впоратися із безсонням
Поганий сон погіршує фізичний стан організму, змінює настрій людини, погіршує концентрацію й має інші негативні ефекти, які суттєво погіршують якість життя.
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Готуємо натуральний засіб від кашлю з моркви та меду
Кашель – це механізм, який організм використовує для усунення сторонніх часток і речовин, а також надлишку слизу, який накопичується в легенях і дихальних шляхах.
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Чим замінити хімікати на городі?
Народні методи боротьби зі шкідниками
Хімічні речовини, застосовувані для обробки саду й городу, не тільки вбивають хвороби, але й приносять шкоду людям.
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Хто з ким «дружить» на городі.
Сумісність та несумісніть рослин у змішаних посівах
Як відомо, сусідство рослин може бути сприятливим або шкідливим. Наприклад, огірки дружать з горохом, капустою, але ворогують з картоплею і ароматичними травами.
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Особливості люксових диванів та принципи догляду за ними
| § Ракурс розваг
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Шоколадні тартифлетки
Для тіста легенько збиваємо 2 яйця із 100гр. цукру, додаємо 100гр м’якого масла (якщо придивитися на фото, можна побачити, що я масло замінила на сепараторну сметану), 5ст.л. какао, все гарно збиваємо міксером. Додаємо 300гр просіяного борошна, і руками замішуємо тісто. Тісто дуже гарно себе веде. Далі можна іти двома шляхами: покласти тісто в холодильник на 30 хвилин, або відразу тісто розкачати, вирізати кружальця під формочки, а тоді ставити в холодильник уже на одну годину. Вибір за вами.