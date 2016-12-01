| § Ракурс подій
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Кожного з поранених бійців провідали їх командири та начальники
7 січня група офіцерів управління оперативного командування «Захід» відвідала поранених бійців підпорядкованих військових частин у військово-медичних установах Міністерства оборони України.
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Учаснику АТО вручили ключі від квартири
Рокитнівчанину Андрію Михальцю, котрий під час бойових дій на сході України втратив нижню кінцівку, вручили ключі від квартири.
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Близько 1400 рівнян служать в українській армії за контрактом
За минулий рік близько 1400 жителів Рівненщини обрали службу в Збройних силах України, підписавши контракт.
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Рівненська ОДА звернулась до перевізників
У зв’язку із запланованим підняттям тарифів на перевезення пасажирів Рівненська ОДА звернулась із листом до місцевих перевізників.
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У 2016 році переселенцям на Рівненщині виплатили понад 14 мільйонів гривень
На Рівненщині нині перебуває 2898 переселенців зі східних областей України та 428 кримчан.
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На Рівненщині 440 людей врятували від переохолодження
Під час різдвяних морозів у пунктах обігріву Рівненщини побувало 440 жителів області. Усім надали допомогу від переохолодження, людей також напоїли чаєм та пригостили печивом.
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Чорнобильцям Рівненщини відшкодовуватимуть вартість санаторних путівок
Вперше в Україні для чорнобильців застосували такий підхід, коли людина може сама вільно вибирати санаторій чи заклад відпочинку.
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Вифлеємський Вогонь Миру мандрує Західною Україною
Передріздвяна акція «Вифлеємський Вогонь Миру» – це чудова щорічна християнська традиція, яку реалізовують молодіжні скаутські організації по всьому світу. Акція полягає у поширенні символічного вогню, запаленого у Вифлеємі, в місці народження Ісуса Христа. Цей вогонь – символ світла, тепла, миру, злагоди і сподівання. Він мандрує різними країнами, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Вже багато років поспіль доставляють Вифлеємський Вогонь Миру і в Україну. У нас акцію підтримує «Національна скаутська організація України - Пласт».
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Увага, провокація!
Декілька днів тому в ЗМІ, в тому числі в загальноукраїнських, прозвучала інформація про проблеми з опаленням будинків та закладів розташованих у Рівному в районі вулиці Олександра Олеся та п’яних працівників місцевої котельні.
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Завдяки новим підходам військових інженерів під час будівництва мосту заощаджено десятки тисяч грн
Сьогодні 11 січня, в селі Сутиски, що на Вінничині, за участю військовослужбовців центру дорожнього забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України триває завершальний етап побудови комбінованого мосту із заліза та дерева.
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Діти війни побували на новорічній ялинці у Рівному
Діти з Донецької області, що гостюють на Рівненщині, відвідали свято новорічної ялинки.
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«Рік старий – рік новий» очима Володимира Хомка
Як би ми не хотіли, але стан справ в обласному центрі є головним чинником соціально-економічного розвитку всієї області. Це закономірно, тому що в Рівному проживає приблизно чверть населення області, а за рівнем виробництва та ділової активності значення обласного центру набагато вище. Тому перед Новим Роком автор зустрівся з міським головою Рівного Володимиром Хомком, попросив його прокоментувати підсумки 2016 року та поділитися своїми очікуваннями від року 2017.
| § Ракурс політики
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Рівненська обласна рада. Перший рік роботи фракції Радикальної партії Олега Ляшка
Минув рік роботи Рівненської обласної ради нової каденції. Він цікавий тим, що після Революції Гідності до обласного парламенту прийшли нові політичні сили. Одна з них – Радикальна партія Олега Ляшка. Ми попросили поділитися думками стосовно роботи голову фракції радикалів в обласній раді, Оксану Лозову
| § Ракурс економiки
¤ Люди справи
Богуслав ГОРДІЄВИЧ: «Системна робота – запорука успіху»
Новий генеральний директор ТОВ «Високовольтний союз – РЗВА» націлений на досягнення результату найефективнішим способом
«Хочеш навести порядок у країні - почни з порядку в родині», - говорив Конфуцій. Хочеш почати виходити з кризи прямо зараз - почни прямо зараз наводити порядок у себе на підприємстві, вважає генеральний директор ТОВ «Високовольтний союз - РЗВА» Богуслав ГОРДІЄВИЧ (на фото). На його думку, антикризовий менеджмент та технології антикризового управління перевірені на багатьох підприємствах, ринках і країнах.
Для відомого світовій електротехнічній спільноті топ-менеджера Гордієвича Рівненський завод високовольтної апаратури цікавий тим, що тут є проблеми. А кожна проблема - це можливість змінити ситуацію на краще. Для Богуслава Павловича та заводу, який він очолив кілька місяців тому, це шанс використати кризу як стартовий майданчик для стратегічних проривів РЗВА на внутрішньому та зовнішньому ринках високовольтного обладнання.
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Рівне посіло четверте місце за якістю життя в Україні,
обійшовши Львів, Тернопіль, Чернівці та Київ.
Багато людей із провінції прямують до столиці. Хоча, на думку самих киян, це не найкраще місто для життя в Україні. Сервіс онлайн-оголошень провів опитування користувачів і склав рейтинг українських міст.
| § Ракурс здоров'я
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11 продуктів, що почистять печінку після свят
Після довготривалих новорічних застіль, свят та алкогольних посиденьок, ми часто намагаємося «поправити» здоров’я та почистити печінку.
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Пост-новорічний детокс
За статистикою, 11% дорослих відзначають, що щорічно додають у вазі за новорічні канікули. Навіть одноразове переїдання за святковим столом загрожує порушеннями з боку шлунково-кишкового тракту, а також зниженням працездатності, головним болем, погіршенням сну.
| § Ракурс культури і освіти
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У Рівному розпочався XIII-й фестиваль «Різдвяні піснеспіви»
8 січня у Свято-Покровському кафедральному соборі м. Рівне розпочався ХІІІ фестиваль «Різдвяні піснеспіви», який проходить за сприяння Рівненської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та Рівненської міської ради.
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У Рівному відкрився центр для навчання, розвитку та адаптації дітей з аутизмом
Сьогодні, у Рівному за адресою вул. Степана Бандери 28, урочисто відрили центр для навчання, розвитку та адаптації дітей з аутизмом.
| § Ракурс спорту
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#OlympicLab в НВК Колегіум м. Рівне
В стінах маленької, але теплої і привітної початкової школи НВК «Колегіум» знову спортивне свято. Тут радо вітають дорогих гостей. І цього разу ця зустріч особлива, адже відбувається вона в стінах новенького спортивного залу, який цього року збудувала міська влада.
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Тренер «ОДЕКа» переміг у різдвяному турнірі
Граючий тренер воротарів Футбольного клубу «ОДЕК» Юрій Кособуцький став переможцем різдвяного турніру в складі команди «Ветерани».
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У Чемпіонаті Рівного з футзалу команди зіграють шостий тур
Поновилися матчі у Чемпіонаті Рівного з футзалу. Відбулася перенесена гра першого туру. «Феміда», яка складена в переважній більшості з гравців ФК «ОДЕК», доволі несподівано мінімально поступилася «Рівнеобленерго» з рахунком 0:1. У понеділок, дев’ятого січня продовжать боротьбу за медалі решта команд. З 17:00 у спорткомплексі ДЮСШ-4 стартує шостий тур.
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Валерій Лебедь поповнив склад «Вереса»
28-річний центральний півзахисник Валерій Лебедь став другим новачком Народного Клубу цього зимового міжсезоння.
| § Ракурс кримінальний
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У Рівненській області у пожежі загинула власниця оселі
Пожежа виникла вчора в другій половині дня в одному з приватних господарств села Повча Дубенського району.
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Помер після побиття
У тому, що забив пенсіонера з Сарн до смерті підозрюють його 41-річного сина. 64-річний чоловік після побиття ще прожив два дні, помер на ранок, пише «Північ-інфо». Син загиблого зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У поліції кажуть, підозрюваний ніде не працює, пиячить та гамселить час від часу рідних.
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Поліцейські охорони спіймали крадіїв, які з крамниці намагалися винести неоплачений товар
Двічі за вечір в одному і тому ж закладі торгівлі відвідувачі намагалися скоїти крадіжку, однак співробітники поліції охорони затримали чоловіків «на гарячому».
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У різдвяну ніч дубенську студентку збив «Mercedes»
На дубенській об’їзній при роз’їзді транспортних засобів постраждала 16-річна дівчина.
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Тест-драйв квадроцикла закінчився тюрмою
Торік 26 жовтня близько 18-ї години громадянин Д., житель Києва, зустрівся у селі Велика Омеляна Рівненського району з місцевим мешканцем, власником квадроцикла, з приводу купівлі транспортного засобу. Оголошення про його продаж вартістю майже 148 тисяч гривень потенційний покупець побачив на одному з рекламних сайтів. І все б нічого, якби продавець не дозволив провести тест-драйв квадроцикла без супроводу. Уже через 10 хвилин власник транспортного засобу з таксистом, який привіз Д. до Великої Омеляної, кинулися на пошуки незнайомця, котрі виявилися марними. Правоохоронці невдовзі затримали підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення і той постав перед судом.
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Службове розслідування стосовно працівників поліції
Прокуратурі Рівненської області з мережі Інтернет та публікацій ЗМІ стало відомо про те, що жителька м. Рівне неодноразово повідомляла поліцію про викрадене майно – дитячий візочок, але навіть після того, як власними силами було знайдено викрадену річ, її знову фактично втрачено через зволікання правоохоронців.
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Хотів обікрасти магазин, але підірвався на гранаті
У Рівному в п’ятиповерхівці на вулиці Степана Бандери дев`ятого січня пролунав вибух, внаслідок якого загинув чоловік. Про шум від вибуху власнику торгового закладу повідомили сусіди. Він і виявив сліди проникнення та тіло невідомого чоловіка.
| § Ракурс добрих порад
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10 новорічних забобонів. Чому не варто в них вірити?
На Новий рік існує безліч прикмет, дотримуючись яких, наступний рік повинен стати більш успішним, ніж попередній. Це забобони та «правила поведінки» в новорічну ніч, найпоширеніші серед яких: зустрічати Новий рік у веселій та дружній компанії, за багатим столом, не позичати гроші в борг 1 січня тощо.
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Старий Новий рік: цікаві факти, історія і традиції
У середині січня низка улюблених популярних зимових свят і приводів знову зустрітися за накритим столом навіть не думає перериватися.
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На Старий Новий рік 5 магічних дій привернуть гроші
У ніч з 13 на 14 січня ми святкуємо Старий Новий рік, або свято Меланки, або Щедрий вечір. Цього урочистого вечора потрібно приготувати щедрі пригощання та, не зачиняючи дверей, чекати на посівальників з Козою, Меланкою та урочистими привітальними щедруваннями.
| § Ракурс розваг
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Шоколадно-смородиновий торт «Чуао»
На форму діаметром 24 см. Духовка розігріта на 160С°.
Бісквіт: 8 жовтків, 240г цукру, 6 білків, 90г чорного шоколаду (я брала 58%).
Шоколад розтоплюємо на водяній бані, головне, щоб вода не торкалася дна мисочки з шоколадом. Даємо трохи охолонути, хвилин 5.