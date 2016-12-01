¤ 22 родини учасників АТО отримають кошти на квартири Кабмін виділив додатково 6,5 мільйонів гривень для придбання квартир сім’ям учасників АТО. =>>>= ¤ Наш «вічноживий» банк До дня Святого Миколая добра половина дорослих громадян України отримала від влади подарунок у вигляді брифінгу голови НБУ Гонтаревої та міністра фінансів Данилюка. «Приватбанк» став державним», — заявили поважні посадовці. Більша частина українців в цей момент навряд чи усвідомила, що трапилося і саме головне, що далі буде. Рішення про націоналізацію найбільшого комерційного банку приймалося далеко від Рівного, але його наслідки є актуальними для більшості мешканців нашої області і тому потрібно розібратися в тому, що ж сталося і які будуть наслідки націоналізації для всіх нас. =>>>=

¤ УВАГА ПРОВОКАЦІЯ! В останні дні рівняни могли помітити у своїх поштових скриньках саморобні листівки у яких поширювалась різна неправдива інформація, в тому числі про те, що ніби то до Рівного завозиться сміття зі Львова. З цього приводу комунальне підприємство «КТП 1728» повідомляє наступне: при в’їзді на територію Рівненського сміттєзвалища розташований пост незалежної від міської влади державної охорони, крім того тут же встановлено відеокамеру яка фіксує всі машини у цілодобовому режимі, інформація з відеокамери зберігається і може бути надана, будь кому, хто у цьому зацікавлений». =>>>= ¤ Бізнесмен з Рівного розповів про корупційні схеми колишнього голови обласної ради Михайла Кирилова Олександр Ільницький, бізнесмен з Рівного який займається інвестиціями в енергозбереження і теплопостачання в інтерв’ю інтернет-виданню “PRESS-ЦЕНТР” розповів про корупційні схеми, які використовував колишній голова Рівненської обласної ради, а нині позафракційний депутат цього ж органу Михайло Кирилов. =>>>=

¤ До відома абонентів РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” Розуміючи, що в кінці року можуть виникнути складнощі із оплатою послуг повідомляємо адреси установ в яких можна здійснити оплату за послуги водопостачання у м.Рівне: Абонентська служба Рівнеоблводоканалу: вул. І. Вишенського, 6 (колишня Білякова). =>>>= ¤ Ракурс комунальний Освітлене вeчіpнє Рівне стає гарнішим та безпечнішим Іван ЧЕРНОМОРЕЦЬ: «Рівненське КП «Міськсвітло» – одне з кращих комунальних підприємств в Україні» Знайомтесь: директор КП «Міськсвітло» Іван ЧЕРНОМОРЕЦЬ (на фото). Закінчив у 1995 році Східноукраїнський державний університет (м. Луганськ) за фахом «Інженер-механік автомобілебудування». Працював майстром і старшим майстром аварійно-диспетчерської служби, головним інженером та начальником ЖЕКу, затим - начальником житлово-комунального управління міста і заступником директора державного підприємства «Луганськтеплокомуненерго». =>>>=

¤ Як позбутися мозолів Людські ступні можна назвати своєрідним чудом інженерії, адже на них припадає велике фізичне навантаження. =>>>= ¤ Як позбутися набряків під очима Хоча на перший погляд це може здаватися суперечністю, для того, щоби позбутися мішків під очима, спричинених затримкою рідини, важливо пити достатньо води. =>>>=

¤ 17 грудня у Рівному фінішували чемпіонати України з шахів серед чоловіків і жінок Протягом двох тижнів Рівне мало честь приймати справжнє свято інтелекту – чемпіонати України з шахів серед чоловіків і жінок. Для учасників це була запекла боротьба та феєричний досвід. Отже, настала мить підбити підсумки фіналу чемпіонату з шахів. =>>>=

¤ За крадіжку куртки затримано трьох зловмисників Завадити крадіжці допомогла «тривожна» кнопка виклику поліції охорони і наряд групи реагування поліцейських охорони, який за лічені хвилини прибув до місця спрацювання. =>>>= ¤ У школярки з Варашу видурили гроші 16-річна учениця з Варашу стала жертвою шахрайок, які «спеціалізуються» на знятті порчі. Після короткого спілкування із незнайомками у школярки зникла сумка у якій було 800 гривень і 230 доларів, пише «Північ-інфо». =>>>=

¤ Невигадана історія Усе по-чесному Любочка. Так звали її односельці і коханий. Люба була вдовою, виховувала доньку від свого першого чоловіка-п’янички, з яким розлучилася. =>>>=

¤ Клавдія Шульженко Народилася майбутня співачка в березні 1906 року в знаменитому українському місті Харкові. Хоча інші дослідники стверджують, що насправді з`явилася вона на світ у селі Гущевка (сьогодні село Вітове, Черкаської області). Хто ж така Шульженко Клавдія Іванівна? Біографія цієї жінки, як співачки, почалася з того, що з самого дитинства вона постійно чула українські народні пісні у виконанні батька-бухгалтера Головного залізничного управління. Бачачи артистичну натуру своєї дочки, він заохочував її захоплення театром. =>>>=